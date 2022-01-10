Токаев обсудил события в Казахстане с главой Евросовета Мишелем Фото: Twitter президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, с которым обсудил протесты республике. По словам казахстанского лидера, разговора получился продуктивным.

«Продуктивный разговор состоялся сегодня с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Обсуили обновленную информацию по ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и нападения на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и верховенства закона», – написал Токаев своем Twitter.

Напомним, накануне исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил о стабилизации ситуации во всех регионах страны.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 10 января, Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что в республике нейтрализованы все очаги террористических угроз, а захваченные боевиками административные объекты в Алма-Ате, Талдыкоргане, Кызылорде и Таразе были освобождены.