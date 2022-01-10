Вирусолог Альтштейн заявил, что пятая волна коронавируса придет в Россию в феврале 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна коронавируса начнется в России в конце января или начале февраля 2022 года.

"По миру идет вспышка, которая до нас еще не добралась. Я думаю, что в конце января начале февраля мы все это будет иметь. Все зависит от того, сколько у нас сейчас омикрона", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Альтштейн отметил, что не стоит считать катастрофой новый штамм коронавируса, но медицинской сфере следует подготовиться к серьезной нагрузке.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, можно ли получить несколько штаммов коронавируса сразу.

"Когда "дельты" мало, а "омикрона" много, вероятность их встречи в организме одного человека мала. А когда они более-менее сравняются, или распространенность каждого из них будет составлять десятки процентов, тогда возможность возникает. Но это маловероятное событие, которое не будет иметь никакого эффекта", - цитирует эксперта "Свободная пресса".

Напомним, в России 10 января 2022 выявлено 15 830 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировали 741 летальный исход.