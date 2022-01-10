Глава Pfizer пообещал вакцину против «омикрона» к марту 2022

Вакцина против "омикрона" будет создана к марту, пообещал глава Pfizer. Фото: REUTERS

Глава компании Pfizer заявил, что компания создаст вакцину, эффективная против штамма «омикрон» и других штаммов коронавируса, в марте. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее на kp.ru сообщалось, что что финские ученые создали молекулу, которая защищает от заражения коронавирусной инфекцией.

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