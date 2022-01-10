Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября 2021 года, следует из данных торгов.

В понедельник, 10 января, на бирже Binance курс биткоина рухнул за сутки на 4,47%, упав до до 39,8 тысячи долларов. При этом в ноябре 2021 криптовалюта достигала исторического максимума – 69 тысяч долларов, потеряв с тех пор в цене более 40%.

Как писал сайт kp.ru, в начале декабря 2021 курс биткоина упал на 20%, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов впервые с 30 сентября 2021 года.

Напомним, накануне курс биткоина рухнул на фоне беспорядков в Казахстане. Из-за протестова в республике добыча криптовалют в мире упала на 12%. Стоит отметить, что Казахстан занимает по объемам майнинга второе место в мире - там добывается более 18% криптовалют.