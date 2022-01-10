На Украине предложили ввести продуктовые талоны

На Украине могут ввести талоны на продукты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Украине могут появиться продуктовые талоны. Это связано с ростом цен на продукты, пишет РИА Новости со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко.

Устенко заявил, что в сложившейся экономической ситуации наиболее приемлемым решением представляется финансовая поддержка уязвимых слоев населения.

«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», — сказал Устенко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что на Украине в ноябре 2021 года рекордно подорожало сало. А вот здесь читайте о том, насколько вырос «индекс борща» на Украине за год.

В декабре 2021 года лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекла стране «энергетическое уничтожение» из-за резкого роста цен на энергоресурсы.

В то же время министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев заявил об успешном сдерживании цен на продукты питания в России благодаря мерам поддержки, принятых правительством.