Токаев заявил об участии боевиков из Афганистана и с Ближнего востока в беспорядках в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев заявил об участии иностранных боевиков в беспорядках в Казахстане. Фото: REUTERS

Касым-Жомарт Токаев заявил об участии иностранных боевиков в беспорядках в Казахстане. Об этом он сказал в понедельник 10 января во время двусторонних переговоров с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Онлайн-встреча состоялась по инициативе европейской стороны, сообщается на официальном сайте Президента Республики Казахстан.

Токаев заявил, что на территории Казахстана присутствовали боевики из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. В частности, он назвал Афганистан одной из стран, откуда в Казахстан были направлены боевики.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана заявил, что целью тех, кто стоит за организацией беспорядков, был захват власти в стране.

«Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», - сказал он.

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