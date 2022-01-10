Доктор Мясников заверил, что часто болеть ОРВИ для детей нормально

Доктор Мясников заявил, что часто болеть ОРВИ для детей - нормально. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Доктор Мясников рассказал, какие мифы об иммунитете популярны у россиян. В частности, теледоктор в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что не стоит беспокоиться, если ребенок часто болеет ОРВИ.

По словам Александра Мясникова, частые простуды у детей связаны не со слабостью иммунитета, а как раз с процессом формирования защитной реакции организма.

«Это знакомство с вирусами и инфекциями. Аденовирус, коронавирус человеческий, новый коронавирус, риновирус, синцитиальный вирус — пока он этим не переболеет, он не получит защиту», - утверждает врач-телеведущий.

Также Мясников рассказал о разнице между врожденным и приобретенным иммунитетом и о разных смыслах, которые вкладывают в понятие «иммунитет» обыватели и специалисты-медики.

«Для нас иммунитет — это точные цифры, четкая система», — сказал Мясников, объяснив, что медики, говоря об иммунитете, говорят о различных медицинских показателях. Неспециалисты же, как правило, имеют в виду общее состояние здоровья человека. Именно из-за подобных разночтений возникают мифы об иммунитете, отметил доктор.

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