Умер Резо Амашукели, грузинский поэт и общественный деятель

Умер грузинский поэт Резо Амашукели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер грузинский поэт и общественный деятель Резо Амашукели. Об этом сообщил в понедельник 10 января «Первый канал» Общественного вещания Грузии.

В сообщении говорится, что информацию о смерти 85-летнего Амашукели подтвердили родные и близкие поэта.

Резо Амашукели – выпускник филфака Тбилисского государственного университета. Стихи и поэмы на грузинском и русском языках он начал публиковать с 1957 года, издал несколько книг. В 1986 году стал секретарем Союза писателей Грузии.

Амашукели – почетный гражданин Тбилиси, в 1996 году он был награжден грузинским орденом Чести. Последние несколько лет Резо Амашукели был активным публицистом, комментировал политические процессы в Грузии, негативно оценивая годы президентства Михаила Саакашвили.

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