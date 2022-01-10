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Общество10 января 2022 16:27

Умер Резо Амашукели, грузинский поэт и общественный деятель

В Грузии умер 85-летний поэт и общественный деятель Резо Амашукели
Мария ПАВЛОВА
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Умер грузинский поэт Резо Амашукели.

Умер грузинский поэт Резо Амашукели.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер грузинский поэт и общественный деятель Резо Амашукели. Об этом сообщил в понедельник 10 января «Первый канал» Общественного вещания Грузии.

В сообщении говорится, что информацию о смерти 85-летнего Амашукели подтвердили родные и близкие поэта.

Резо Амашукели – выпускник филфака Тбилисского государственного университета. Стихи и поэмы на грузинском и русском языках он начал публиковать с 1957 года, издал несколько книг. В 1986 году стал секретарем Союза писателей Грузии.

Амашукели – почетный гражданин Тбилиси, в 1996 году он был награжден грузинским орденом Чести. Последние несколько лет Резо Амашукели был активным публицистом, комментировал политические процессы в Грузии, негативно оценивая годы президентства Михаила Саакашвили.

Ранее на kp.ru сообщалось о смерти российского писателя и поэта Владимира Тучкова, известного по роману «Танцор», который послужил основой для одноименного сериала.