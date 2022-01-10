МГУ две недели не может найти Алису Теплякову Фото: кадр из видео

Факультет психологии Московского государственного университета не может связаться с девятилетней студенткой Алисой Тепляковой и ее законными представителями уже с 24 декабря прошлого года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе факультета.

В вузе сообщили, что Теплякова не появлялась на занятиях с 8 сентября 2021, кроме того, она не пришла ни на один зачет и пропустила зимнюю сессию. На факультете не знают о дальнейших планах девочки относительно обучения в МГУ, однако готовы организовать для нее индивидуальный учебный план, если она все же успешно сдаст зимние экзамены.

Вместе с тем в вузе выразили надежду, что законные представители Тепляковой смогут взвешенно и адекватно оценить способности и желание студентки получать высшее психологическое образование в своем возрасте.

Сайт kp.ru писал о скандале, устроенном родителем девочки после получения ей двойки на экзамене.