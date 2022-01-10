Глава Европарламента Давид Сассоли госпитализирован из-за проблем с иммунной системой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли госпитализирован в связи с нарушениями иммунной системы, рассказал пресс-секретарь главы ЕП Роберто Куильо.

Сассоли находится в больнице еще с 26 декабря прошлого года. В этой связи все его встречи отменены. У него диагностированы серьезные осложнения из-за дисфункции иммунной системы, передает The Washington Post.

Как отмечается в сообщении, в сентябре 2021 года глава Европарламента перенес пневмонию в тяжелой форме. Тогда его госпитализировали прямо во ходе пленарного заседания ЕП. После возвращения в Италию у Сассоли случился рецидив, некоторое время он не мог работать и возобновил деятельность только в ноябре.

По информации издания, председатель ЕП принял решение не выдвигаться на второй срок. Сассоли был впервые избран в Европарламент в 2009 году, через пять стал его вице-президентом. Он возглавляет ЕП с 2019 года.