Путин и Байден не планируют новых переговоров Фото: ТАСС

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют проводить новых переговоров, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет планов на высшем уровне», – передает ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера.

Напомним, в конце декабря 2021 Путин и Байден провели телефонный разговор. Президент России заявил своему американскому коллеге, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 10 января, в Женеве прошли первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе. Они продолжались около восьми часов. На них в частности Москва потребовала от Вашингтона «железобетонных гарантий», что Украина и Грузия не вступят в НАТО. Кроме того, российская сторона заявила, что у РФ нет и быть не может намерений «напасть» на Украину.