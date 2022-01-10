Рябков заявил о нарастании агрессивной риторики со стороны Украины Фото: REUTERS

Риторика украинских властей по отношению к России в последнее время становится все более агрессивной, это делается с целью набрать политических очков, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Заявления о том, что украинские войска скоро будут маршировать по Красной площади или украинские ракеты поражать цели на территории России. Трагично, что люди там используют подобную риторику для завоевания политических очков», – сказал дипломат в беседе с журналистами.

По мнению Рябкова, подобные высказывания говорит о деградации политической культуры на Украине. Также замглавы российского МИД затронул тему «вторжения» РФ на соседнюю страну, якобы готовящееся в Кремле. Он заверил, что эти заявления бессмысленны.

Как отметил дипломат ситуация с безопасностью для России в последнее время «серьезно ухудшилась», однако это не говорит о том, что Москва планирует «агрессию» в отношении Украины, чтобы обезопасить себя.

Как писал сайт kp.ru, Рябков по итогам переговоров о гарантиях безопасности в Европе заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, и у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Напомним, Москва многократно отвергала обвинения Запада и Киева в агрессивных действиях. В Кремле заявляли, что РФ никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства. Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украины.