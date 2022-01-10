Зоопсихолог дала советы, как отучить животное портить вещи и ходить в туалет мимо лотка Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Владельцы домашних питомцев знают, что порой четвероногие любимцы могут устраивать акции протеста: портить вещи, начисто забывать, где лоток и выбирать в качестве туалета исключительно хозяйские вещи.

Ветеринарный врач и зоопсихолог Жанна Кантова уверена, что у кошек и собак подобные отклонения «лечатся» разными способами.

Собака — животное социальное, стайное, она будет требовать внимания.

- Девиантное поведение может возникать из-за нарушения иерархии в семье. В таком случае она будет бороться за внимание одного из членов семьи и обижать других. Будет кусаться, портить одежду и обувь, доминировать, - рассказывает зоопсихолог Пятому каналу.

У кошек куда больше причин для подобного поведения. Чаще всего его провоцирует стресс. После потрясений обычно проявляется асоциальное поведение.

- Агрессия у пушистых может быть вызвана попытками защитить кормовую базу. Возможно - это элемент игры, так как сохранены инстинкты охотника. А бывает и агрессия на источник страха, и кошка защищает свою зону комфорта, - говорит эксперт.

Часто коты болезненно воспринимают перестановки в доме или новых членов семьи. Тогда в ход идут любые способы борьбы, особая мера – устроить туалет в неподходящем месте.

В таком случае специалист советует задуматься о кастрации. Операция поможет утихомирить бушующие гормон и снизить уровень агрессии. Так привычка метить территорию и мстить будет решена.

- Если же питомец кастрирован, а сам продолжает хулиганить, то стоит снизить уровень стресса. Нужно постараться стабилизировать обстановку вокруг, либо применить успокоительные средства, которых сегодня много на рынке, - добавляет врач.

Ранее ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина объяснила, почему взяв собаку из приюта нужно готовиться к трудностям.

Отправляясь за питомцем в приют, специалист советует брать с собой кинолога, чтобы понять, чего ждать от той или иной собаки.

-Они все хорошие, забитые, несчастные, а потом „садятся на шею“ и начинают вести себя совершенно по-другому, - цитирует "360" слова специалиста.