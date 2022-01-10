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Общество10 января 2022 19:53

Власти Петербурга раскрыли подробности проекта парка «Тучков буян»

Общественное пространство с оранжереей и плавучей сценой появится на берегу Малой Невы
Абдулла ШАКИРОВ
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Власти Петербурга раскрыли подробности проекта парка «Тучков буян»

Власти Петербурга раскрыли подробности проекта парка «Тучков буян»

Фото: Полина ЖУКОВА

Проект парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге предполагает подземный паркинг и подземный переход, рассказали в администрации города.

Проект представляет собой общественное пространство с оранжереей, плавучей сценой, зелеными холмами и пешеходной деревянной галереей на берегу Малой Невы. Кроме того, планируется обустроить парк с фонтанным комплексом, передает «КП-Санкт-Петербург».

«Проект парка «Тучков буян» находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева», – сообщили в городской администрации.

Известно, что проект разрабатывается в сотрудничестве с архитекторами из Нидерландов, которые работали над созданием облика «Новой Голландии».

Как писал сайт kp.ru, парк должен появиться в Петроградском районе на проспекте Добролюбова. В настоящее время проект заморожен.