Власти Петербурга раскрыли подробности проекта парка «Тучков буян» Фото: Полина ЖУКОВА

Проект парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге предполагает подземный паркинг и подземный переход, рассказали в администрации города.

Проект представляет собой общественное пространство с оранжереей, плавучей сценой, зелеными холмами и пешеходной деревянной галереей на берегу Малой Невы. Кроме того, планируется обустроить парк с фонтанным комплексом, передает «КП-Санкт-Петербург».

«Проект парка «Тучков буян» находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева», – сообщили в городской администрации.

Известно, что проект разрабатывается в сотрудничестве с архитекторами из Нидерландов, которые работали над созданием облика «Новой Голландии».

Как писал сайт kp.ru, парк должен появиться в Петроградском районе на проспекте Добролюбова. В настоящее время проект заморожен.