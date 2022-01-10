Самолет ВКС России вывез из Казахстана 84 человека Фото: REUTERS

10 января второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Казахстана в Москву 84 граждан РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

- Второй самолет доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 84 российских граждан из Алма-Аты, - говорится в сообщении.

Ранее сайт Kp.ru писал, что самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил 10 января еще 146 российских граждан. Они были отправлены на родину с аэродрома Алма-Аты. А до этого самолеты ВКС РФ доставили из Казахстана в Российскую Федерацию еще 1489 российских граждан.

Тем россиянам, которые пока остаются в Казахстане, на время действия режима ЧП в республике предоставят нетарифицируемую мобильную связь. Это означает. что граждане смогут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для решения вопросов пребывания в Казахстане. Максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.