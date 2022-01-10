Умер Роберт Дёрст, миллионер, получивший пожизненное за убийство

Умер Роберт Дерст, миллионер, получивший пожизненное за убийство Фото: REUTERS

Умер Роберт Дёрст - американский мультимиллионер, который осенью 2021 года получил пожизненное за убийство. Он скончался в возрасте 78 лет в больнице города Стоктон (штат Калифорния). Об этом со ссылкой на адвоката Чипа Льюиса сообщает The New York Times.

- Дёрст умер сегодня рано утром ... Мы понимаем, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем, о которых мы неоднократно сообщали в суде за последние пару лет, - цитирует издание слова представителя защиты Дёрса.

NYT отмечает, что причиной смерти осужденного богача стала остановка сердца.

Миллионер Дёрст был арестован в 2015 году. Причиной стали съемки документального фильма о нет, где он случайно признался в серии убийств. В сентябре 2021 года коллегия присяжных заседателей признала его виновным только в одном убийстве, поскольку следствию не удалось доказать причастность магната к остальным преступлениям.