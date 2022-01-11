В ВОЗ объяснили появление нового штамма коронавируса "дельтакрона" Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что "дельтакрон" не является комбинацией двух вариантов вируса. В организации также призывают не использовать это наименование.

- Эти слова подразумевают комбинацию вирусов или их вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является случаем загрязнения (образца) во время секвенирования, — говорится в сообщении в Твиттере главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Ранее в Роспотребнадзоре РФ заявляли, что пока рано говорить о возникновении "дельтакрона". По мнению руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, не исключена лабораторная ошибка.

Предполагается, что это могло произойти из-за несоблюдения правил работы в лаборатории или из-за проведения анализа недостаточно опытным специалистом.