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Здоровье10 января 2022 21:26

В ВОЗ объяснили появление нового штамма коронавируса "дельтакрона"

В ВОЗ считают появление "дельтакрона" связано с загрязнением образца при секвенировании
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В ВОЗ объяснили появление нового штамма коронавируса "дельтакрона"

В ВОЗ объяснили появление нового штамма коронавируса "дельтакрона"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что "дельтакрон" не является комбинацией двух вариантов вируса. В организации также призывают не использовать это наименование.

- Эти слова подразумевают комбинацию вирусов или их вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является случаем загрязнения (образца) во время секвенирования, — говорится в сообщении в Твиттере главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Ранее в Роспотребнадзоре РФ заявляли, что пока рано говорить о возникновении "дельтакрона". По мнению руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, не исключена лабораторная ошибка.

Предполагается, что это могло произойти из-за несоблюдения правил работы в лаборатории или из-за проведения анализа недостаточно опытным специалистом.