Суд в Испании отклонил иск бизнесмена Пугачева к России на 14,5 миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высший суд автономного сообщества Мадрид (Испания) объявил об отмене решения международного арбитража, отказавшего в удовлетворении миллиардного иска бывшего владельца "Межпромбанка" Сергея Пугачева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение испанской юридической инстанции.

В 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России. В качестве основания для этого он привел соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.

Однако Минюст РФ оспаривал юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева. Все дело в том, что он не является французским инвестором. К тому же он так и не смог доказать, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению. Арбитраж согласился с отсутствием у него юрисдикции на рассмотрение спора и отклонил все требования Пугачева.

Осенью 2021 года сообщалось, что в США апелляционный суд отклонил иск от экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов. В апелляции удовлетворили ходатайство ответчика в лице России и отклонили ходатайство бывших акционеров нефтяной компании.