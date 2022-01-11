В России впервые за 10 лет снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России впервые за последние 10 лет средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился. Об этом свидетельствуют итоги ежегодного мониторинга качества приема в вузы страны за 2021 год, который подготовил НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.

Всего в исследование вошли 838 университетов, среди которых 404 головных государственных, пишут "Известия".

Так, согласно результатам анализа данных, в 2021 году качество приема в вузы по стране снизилось: чтобы попасть на бюджетное место абитуриентам требовалось в среднем на 0,5 балла меньше, чем в 2020 году.

По словам научного руководителя НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, ничего трагического в незначительном снижении проходного балла нет.

- Мы видим, что образование стало более доступным, и это отражает нормальную ситуацию. Абитуриенты поступили в вузы честно и по конкурсу, - считает эксперт.

Также в публикации отмечается, что в 2020 год получились более высокие показатели из-за того, что в период пандемии коронавируса для учащихся обучение проходило в дистанционной форме. Из-за этого у школьников было больше свободного времени для подготовки к ЕГЭ.