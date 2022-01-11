Российские миротворцы развернули беспилотники в Алма-Ате для наблюдения за аэропортом Фото: REUTERS

Российские миротворцы в Алма-Ате начали использовать беспилотники "Орлан-10". Это необходимо возможности вести наблюдение за аэропортом города и прилегающими окрестностями воздушной гавани.

Сюда уже прибыли два расчета российских дронов, аэропорт временно закрыт для гражданских рейсов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

7 января сообщалось, что группа российских миротворцев в составе миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступила к выполнению задач на территории Казахстана.

В Вооруженных силах России есть миротворческие части постоянной готовности. В их составе - 15-я отдельная мотострелковая бригада и 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ, а также два батальона военной полиции в Южном военном округе и московский медицинский отряд специального назначения военного госпиталя им. Бурденко.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала, как было принято решение о вводе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Она также пояснила, на каких документах данное решение было основано.