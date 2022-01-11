Американский сенатор Пол: Санкции против "Северного потока - 2" связаны с меркантилизмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против газопровода "Северный поток- 2". Об этом в статье для журнала American Conservative написал сенатор-республиканец Рэнд Пол.

По его мнению, эффективность предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта об ограничительных мерах в отношении трубопровода весьма сомнительна.

- Введение новых санкций против российской стороны из-за "Северного потока - 2" - опасная авантюра, меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству, - заявляет в публикации Пол.

Летом 2021 года Круз заявлял, что следующий президент США, который вступит в должность 20 января 2025 года, вернёт санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2". Сенатор также заявил, что будет выступать против назначений предложенных нынешней администрацией кандидатур в Госдеп, до тех пор, пока позиция руководства страны относительно трубопровода не изменится. Политик уверен, что "ошибочная" позиция должна развернуться на 180 градусов.