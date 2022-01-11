"Пернатый забег": В Китае десятки страусов сбежали с фермы в город

В Китае десятки страусов сбежали с фермы в город Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Чунцзо на юге Китая несколько десятков страусов вырвались на свободу и пронеслись по улицам, шокируя водителей и пешеходов.

Виновниками инцидента оказались ворота загона на страусиной ферме, которые не заперли как следует. В результате пернатые устроили забег по городу. Об этом сообщает CGTN.

Всего на свободу выбрались 80 страусов. Большие птицы с длинными ногами и внушительной массой тела (обычно до 100 кг) были пойманы, помогли сотрудники полиции. Правда, пока, удалось найти не всех беглецов.

Ошарашенные внезапным нашествием страусов в Чунцзо люди начали снимать видео. На карах видно, как птицы резво бегут по асфальту, не замечая на своем пути преград и на скорости минуя машины, столбы и деревья. Но, к счастью, в результате произошедшего никто из людей не пострадал.