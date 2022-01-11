Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Южно-Сахалинске

Фото: МЧС Сахалинской области

Утром 11 января в одном из жилых пятиэтажных домов в Южно-Сахалинске произошел взрыв газа. В результате случившегося погиб один человек. Сейчас идет эвакуация жильцов.

Фото: МЧС Сахалинской области

- Город Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, дом 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, ведется эвакуация людей из здания, - рассказали журналистам в пресс-службе МЧС Сахалинской области.

Фото: МЧС Сахалинской области

На месте ЧП уже работают бригады спасателей МКУ "Управление по делам ГО и ЧС", медики "скорой" и полицейские. Мэру города Сергею Надсадину уже доложили о происшествии.

Все причины и детали случившегося предстоит в ближайшее время установить экспертам.