МИД КНР: Китаю и России нужно противостоять вмешательству в дела стран Центральной Азии Фото: Михаил ФРОЛОВ

России и Китаю нужно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран Центральной Азии. С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И. Свою позицию по данному вопросу он обозначил во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

- Стороны должны продолжать укреплять координацию и взаимодействие, противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии, а также не допустить, чтобы "цветные революции" и "три силы зла" (терроризм, экстремизм, сепаратизм) создавали хаос, - цитирует главу дипведомства пресс-служба МИД Китая.

Также китайский министр добавил, что Пекину и Москве следует использовать свои преимущества для оказания помощи странам Центральной Азии, в том числе, чтобы помочь справиться с пандемией коронавируса.

-... Китай и Россия не должны допустить разжигания хаоса и войны в Центральной Азии, - отметил Ван И.

Напомним, 10 января Сергей Лавров и Ван И по телефону обсудили ряд важных вопросов. Глава МИД России и его китайский коллега уделили особое внимание протестам в Казахстане. Также российский министр проинформировал главу МИД Китая о переговорах по гарантиям безопасности в Европе между российской стороной и Соединенными Штатами. Еще одной темой разговора стала предстоящей встреча в формате Россия - НАТО.