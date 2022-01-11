Погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках Фото: REUTERS

Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали 366 человек по подозрению в участии в антиобщественных акциях. Об этом говорится в сообщении КНБ.

- С начала контртеррористической операции ... задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления, - говорится в сообщении на сайте комитета.

Накануне сообщалось, что в Казахстане задержали более 3 тысяч человек. Также в стране ликвидированы 26 вооруженных преступников, еще 18 из них получили ранения.

Ситуация в Казахстане из-за беспорядков все еще неспокойная. В нескольких городах прошли серьезные погромы, магазины и торговые центры разгромлены мародерами. В МВД Казахстана сообщали о 18 погибших правоохранителей, еще 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков, выразив соболезнования родным и близким погибших.