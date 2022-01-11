Что произошло в ночь на 11 января Фото: Михаил ПАТЛИС

Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали 366 человек по подозрению в участии в антиобщественных акциях. Шесть из них получили ранения при оказании сопротивления.

Алкоголю в России обещали подорожание - минимальные цены на водку, коньяк и бренди в России вырастут более чем на 7%. О том, что подскочит в цене, а что может исчезнуть с прилавков - в материале Kp.ru.

В посольстве РФ в США Россия заявили, что не понимает логику Госдепартамента США призыва вернуть свои "войска в казармы" или же предоставить Вашингтону объяснения, какие учения и с какой целью РФ проводит. В ведомстве уточнили, что Россия продолжит военные учения на территории своей страны, поскольку это отвечает интересам безопасности государства.

Телеканал CNN узнал, что в конце декабря 2021 года Соединенные Штаты тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. В частности речь идет о том, что США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медоборудование, средства радиолокационного наблюдения.

В России впервые за последние 10 лет средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился. Согласно результатам исследования, в 2021 году, чтобы попасть на бюджетное место, абитуриентам требовалось в среднем на 0,5 балла меньше, чем в 2020 году.

В США врачи впервые провели операцию по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи человеку. Трансплантация органа прошла успешно, операция длилась восемь часов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.