Более 1,2 тысяч участников беспорядков в Алма-Ате задержаны Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 1,2 тысяч участников мародерских нападений, террористических атак и других преступлений в ходе беспорядков в Алма-Ате. Такие данные во вторник, 11 января, привела комендатура города Алма-Аты.

«Всего задержаны 1 237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений», - говорится в заявлении, где также сообщили, что было изъято 31 единиц огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов.

В комендатуре также сообщили, что от бандитских группировок зачищены участки Медеуского, Ауэзовского, Алатауского районов, а также микрорайон «Ожет» и жилой массив, прилегающий к международному аэропорту Алма-Аты.

Напомним, ранее президент Казахстана Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота, обратив внимание на то, что основной удар террористов был направлен против Алма-Аты. По его словам, падение этого города открыло бы боевикам путь к захвату юга, после чего и всего Казахстана.