Норвежский генерал-лейтенант предложил принять Россию в НАТО для избежания войны Фото: REUTERS

Западные страны должны изменить свое отношение к Москве и даже предоставить России возможность вступить в НАТО. Такое мнение высказал норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод, отметив, что это позволит избежать военного конфликта

Генерал-лейтенант раскритиковал Вашингтон и их союзников за антироссийскую политику после распада Советского Союза. По его мнению, риторика Североатлантического альянса в рамках Совета Россия - НАТО была «больше похожа на унижение» российской стороны, а не на диалог.

«Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное ... Мы искажаем реальность, изображая её главным злодеем, а США и Запад — безупречными защитниками демократии», - отметил бывший военачальник в статье, опубликованной Aftenposten.

Моод полагает, что наладить диалог между Западом и Россией можно, если отбросить привычное мышление, для чего необходимо изменить политику НАТО. Он предлагает альянсу больше сосредоточиться на обороне и «открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории».

«Если мы не начнём мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придём к ещё большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», - заявил генерал.