Посольство России отвергло утверждения США о дезинформации по встрече в Женеве

Посольство России отвергло утверждения США о якобы дезинформации по встрече в Женеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва отвергает появившиеся заявления из США о том, что Москва может дезинформировать мировое сообщество о ходе переговоров в Женеве. Такое заявление седлали в российском посольстве в Вашингтон, где отметили, что подобный подход американской стороны показывает деградацию культуры переговоров.

Как заявила ранее представитель Белого дома Джен Псаки, Штаты ожидают, что Москва будет лгать о результатах переговоров о стратегической стабильности.

«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», - говорится в заявлении российского диппредставительства, опубликованного в Facebook.

В российском посольстве также указали на то, что подход, демонстрируемый Вашингтоном, показывает только деградацию культуры ведении переговоров, и выразили надежду увидеть «взаимную открытость» и с американской стороны.

«Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнёров по консультациям. Тем более что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров», - отмечено в сообщении.

Напомним, первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе прошли в Женеве в понедельник, 10 января, и продолжались примерно восьми часов. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, переговоры были сложными, но глубокими и конкретными.