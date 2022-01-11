В Минфине заявили, что система гарантий в страховании жизни может появиться в течение трех лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Система гарантирования вложений может появиться на рынке страхования жизни в России в ближайшие три года.

Как передает «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина, подобный подход уже действует со вкладами населения, что гарантирует защищенную сумму в пределах 1,4 миллиона рублей.

Сообщается, что соответствующий законопроект будет опубликован в январе этого года, и в этом же году документ внесут на рассмотрение правительства. Уточняется, что проект предусматривает двухлетний переходный период, за который примут подзаконные акты и будет запущена инфраструктура для работы данной системы.

Отмечается, что механизм будет покрывать долгосрочные договоры страхования жизни. Специалисты полагают, что новая система улучшит защищённость клиентов. Согласно предварительным оценкам, отчисления компаний в фонд составят от 0,003 до 0,3% в зависимости от страховых резервов.

Однако изначально необходимо обеспечить достаточность капитала фонда, в связи с этим первые годы ожидается максимальная ставка отчислений. Такая мера может привести к подорожанию страховых полисов на несколько процентов.

Напомним, ранее Счетная палата нашла недостатки в российской системе медстрахования, отметив, что программа ОМС в России работает недостаточно эффективно.