Аналитик объяснил невозвращение Узбекистана в ОДКБ любовью к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Узбекистан не собирается возвращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку у него есть такой союзник, как Москва. Такое мнение высказал директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиер Эргашев.

Эксперт указал на то, что на сегодняшний день у Узбекистана уже есть опыт отражения нападений террористических группировок, а кроме того, за ним стоит такой могучий союзник, как Россия. По его мнению, события в Казахстане не приведут к восстановлению членства Узбекистана в организации.

«Есть консенсус по основному вопросу – это то, что Узбекистан не будет участвовать в военно-политических блоках и организациях, а ОДКБ относится именно к этим организациям», – приводит РИА Новости слова специалист.

Эргашев также заявил, что в Узбекистане хорошо знают о существовании в стране спящих террористических ячеек. По его словам, однако если в стране начнутся события, подобные тем, что были в Казахстане, то помощь потребуется, но в данном случае Ташкент обратится к России, которая является надежным союзником.