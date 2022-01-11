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Политика11 января 2022 7:03

Володин заявил, что направление сил ОДКБ в Казахстан позволило избежать проблем в других странах

Спикер Госдумы отметил, что после событий в Казахстане для организации наступает новый этап в развитии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Решение направить миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан было необходимым, позволив избежать серьезных проблем и в других странах. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий заявил, что после событий в Казахстане для организации наступает новый этап в развитии, отметив, что потребует выработки законодательных решений в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

«Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи … Нам есть ещё над чем работать, в частности над гармонизацией законодательств стран-участниц: из случившейся в Казахстане трагедии предстоит сделать выводы, чтобы технологии оранжевых революций, акты внешней агрессии не ослабляли государства ОДКБ», - заявил спикер.

Напомним, 6 января, в секретариате ОДКБ заявили, что для стабилизации обстановки в Казахстане страны организации начали перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли Воздушно-десантные войска.

Во вторник, 11 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев, объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ, отметив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.