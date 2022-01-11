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Политика11 января 2022 7:12

Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана прекращена

Генконсульство России сообщило о прекращении регистрации на эвакуационные рейсы из Казахстана из-за загруженности
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Мест на эвакуационные рейсы из Казахстана в Россию нет

Мест на эвакуационные рейсы из Казахстана в Россию нет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генеральное консульство России в Казахстане сообщило о приостановке регистрации на эвакуационные рейсы для россиян из Алма-Аты. Как сообщили дипломаты, на данный момент мест для желающих вернуться на родину просто нет.

Соответствующая информация появилась в диппредставительстве во вторник, 11 января.

"Уважаемые граждане России. В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается", - сообщили в Генконсульстве РФ.

Россиян попросили пока не прибывать в аэропорт Алма-Аты, так как информации о том, когда появятся новые рейсы в Россию, пока нет, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуация в Казахстане из-за беспорядков все еще неспокойная. В нескольких городах прошли серьезные погромы, магазины и торговые центры разгромлены мародерами. В МВД Казахстана сообщали о 18 погибших правоохранителей, еще 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.