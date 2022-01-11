Эксперты туристической отрасли заявили, что правила въезда для россиян в другие страны из-за омикрона не ужесточились

Россиянам, привитым "Спутником V", стало проще попасть в Израиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты туристической отрасли в России ожидают дальнейших смягчений правил въезда в другие страны для россиян. Предполагается, что Европа откроется для отечественных туристов уже к весне 2022 года.

Как сообщил "Известиям" гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, на данный момент ни одна страна не стала ужесточать нормы въезда на свою территорию для россиян, несмотря на омикрон-штамм коронавируса.

"Наоборот, границы открываются, и мы ждем дальнейших смягчений. Думаю, что Израиль облегчит правила въезда уже в конце зимы, максимум весной. И примерно тогда же для российских туристов может полноценно открыться Европа", - сообщил эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин также добавил, что ситуация с туризмом для россиян может улучшиться как только российская вакцина "Спутник V" будет одобрена ВОЗ. На данный момент этот процесс еще не окончен, но в РСТ надеются, что Европа полноценно откроется для отечественных путешественников уже весной 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Европейской комиссии по туризму (ЕТС) заявили, что надеются на полноценное открытие границ Европейского союза для россиян весной 2022 года. При этом отмечается, что многое будет зависеть от решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по российскому "Спутнику V".