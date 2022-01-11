Коронавирус выявлен у нового сербского патриарха Порфирия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирусную инфекцию выявили у Патриарха Сербского Порфирия. Об этом сообщает информационная служба Сербской православной церкви, отмечая, что у патриарха «очень легкие симптомы», но по совету специалистов ближайшие дни он проведет на домашнем лечении.

«Благодаря электронным средствам связи он находится в постоянном контакте с коллегами и совершенно спокойно выполняет административные задачи. Также он не перестает молитвенно поддерживать врачей и медперсонал в их работе и особо молится об исцелении всех пострадавших от эпидемии», - говорится в заявлении СПЦ.

Ранее, 3 января, Сербская православная церковь сообщила, что Порфирий пройдет самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом священником.

«Учитывая, что в предыдущие дни он находился в контакте со священником, у которого была выявлена легкая бессимптомная форма COVID-19, его Святейшество патриарх Сербский господин Порфирий по рекомендации врачей предстоящие дни проведет в изоляции», - говорилось в заявлении синода.