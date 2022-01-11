Президент Казахстана обяжет разбогатевших при Назарбаеве делать взносы в фонд для жителей страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ряд компаний в стране "отдать должное" народу. Глава республики считает, что они должны перечислять часть средств в специальный фонд, созданный для казахстанцев.

Как заявил Токаев во вторник, 11 января, в ходе правления бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Казахстане появилась "группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам". И они, по мнению нового главы государства, должны начать помогать народу Казахстана.

"Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - приводит слова Токаева Orda.kz.

Речь идет о фонде "Народу Казахстана" - он, по словам Токаева, не является ни президентским, ни правительственным.

"Он не будет функционировать при администрации или правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет. Назначен честный, ответственный руководитель", - пояснил Токаев.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 января, выступил с рядом поручений к правительству республики. Одним из них стало требование в течение ближайшего времени разработать и принять программу по повышению доходов населения страны.