Умер Анатолий Алябьев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни. Фото: СБР

В возрасте 70 лет умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Он завоевал для СССР несколько медалей на Играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде - золото за эстафету и индивидуальную гонку, бронзу за спринт. Также Алябьев был двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Печальную новость сообщил во вторник, 11 января, руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов. Об этом пишет КП-Спорт.

Также на новость отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев…. Шок… В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый Год…. Боже мой, Дядя Толя", - написал он в Telegram.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Австралии умер Виктор Санеев - трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Ему было 76 лет. Трагическую новость в понедельник, 3 января, сообщил Национальный олимпийский комитет Грузии.