Центр Гамалеи: летальность «омикрона» в 4-17 раз ниже, чем у других штаммов коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летальность нового штамма «омикрон» в 4-17 раз ниже, чем у предыдущих штаммов коронавирусной инфекции. Такое заявление во вторник, сделал заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов.

При этом эксперт подчеркнул, что говорить о «легкости» штамма «омикрон» на сегодняшний день не стоит, поскольку сниженная летальность и более легкое течение болезни не умаляют беспрецедентно высокую заболеваемость.

Поскольку уровень заболеваемости будет очень высоким, <…> даже эта сниженная летальность и сниженное "утяжеление" в процессе госпитализации могут перекрываться количеством заболевших», - заявил он, уточнив, что уровень и наклон заболеваемости новым штаммом «абсолютно беспрецедентный», поэтому, по его словам, на сегодняшний день не стоит говорить о «легкости» штамма и «радоваться этому не нужно».

«Например, у нас может быть снижен на 60-70% уровень летальности и количество госпитализируемых, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он это все перекроет с запасом», - добавил специалист.

Напомним, в центре Гамалеи ожидают, что подъем заболеваемости штаммом «омикрон» в России произойдет в январе-феврале 2022 года.