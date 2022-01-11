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Происшествия11 января 2022 8:58

ФСБ задержала 18-летнего жителя Тверской области за подготовку терактов на транспорте

Молодой человек был сторонником украинской неонацистской радикальной группировки
Наталья СМИРНОВА
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Задержанный уже дал признательные показания

Задержанный уже дал признательные показания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ России задержала 18-летнего жителя Тверской области. Он готовился совершить теракты на объектах транспорта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что 18-летний молодой человек был сторонником украинской неонацистской радикальной группировки "МКУ", созданной гражданином Украины Егором Красновым. По указанию Краснова житель Тверской области пропагандировал идеологию массовых убийств, вовлекал в сообщество новых членов и готовился к террористическим атакам, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС.

Задержанный уже дал признательные показания. У него были изъяты, в частности, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Против молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям "Участие в экстремистском сообществе" и "Приготовление к террористическому акту". Задержанный взят под стражу.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце 2021 года федеральная служба безопасности России задержала в 37 регионах страны 106 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ". Двое из них, вероятно, готовили нападения на образовательные учреждения.