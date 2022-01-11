В России 11 января 2022 выявлено 17 525 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные во вторник, 11 января 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщает в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 4 635. Второе место по количеству заболевших занимает Санкт-Петербург с показателем 1 512. Тройку замыкает Московская область, где выявили 855 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в 84 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 13% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 783 летальных исхода, а полностью выздоровели 25 216 человек.

Таким образом, по состоянию на 11 января 2022 года общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии коронавируса в стране возросло до 10 684 204. Жертвами инфекции стало 317 687 человек, а выздоровел 9 732 018 пациент.