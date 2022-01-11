Москвичей ждет "барическое днище"

Показания барометров обрушатся с 757 до 720 миллиметров ртутного столба Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец предупредил москвичей, что на город надвигается "барическое днище". По его словам, показания барометров в пятницу, 14 января, буквально рухнут вниз.

Как отметил Тишковец, в целом жителям Москвы в ближайшее время стоит ждать самые сильные в наступившем году морозы. В столице похолодает до минус 11-13, а в ночь на 12 января температура опустится до минут 15-17 градусов.

"При этом показания барометров буквально обрушатся на самое "барическое днище" — с 757 до 720 миллиметров ртутного столба", - приводит слова Тишковца РИА Новости.

Синоптик предупредил, что такое аномальное падение атмосферного давления может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода зимой в России. По словам синоптика, температура в январе почти по всех регионах будет на уровне многолетних значений на отрицательном фоне. Поэтому температурная карта на этот период окажется окрашена в бледно-голубой цвет.