Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России принимаются необходимые меры для борьбы с омикрон-штаммом. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в ходе очередной пресс-конференции во вторник, 11 января.

Песков напомнил об опасности коронавируса и его омикрон-штамма. Он отметил, что попадание этой мутации COVID-19 в Россию прогнозировалось специалистами и для минимизации последствий власти принимают ряд мер.

"Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне", - сказал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зарегистрировали 17 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные во вторник, 11 января 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.