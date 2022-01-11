Опрос: около 82% россиян планируют путешествовать в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса планирования поездок Ozon Travel провели опрос и выяснили, что около 82% планируют путешествовать в 2022 году.

Так, самыми популярными странами, которые собираются посетить туристы оказались Турция (32%), Египет (19%), Италия (10%), Греция (9%) и Испания (9%). При этом отмечается, что 73% участников опроса планируют путешествовать по России, рассказывает "Газета.ru".

На билеты внутри страны россияне готовы потратить от 15 до 40 тысяч рублей, а за границу в среднем 55 тысяч рублей.

Специалисты сервиса OneTwoTrip уже выясняли, какие автобусные маршруты стали наиболее популярны среди российских туристов в 2021 году. По результатам подсчетов, самым популярным туристическим маршрутом стала Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, передает ОТР.

Ранее юрист HeadHunter и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что выгоднее всего в наступившем году будет отправиться в отпуск в марте, августе, сентябре и декабре, сообщает телеканал "360".