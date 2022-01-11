Кремль: дедлайнов по срокам переговоров по гарантиям безопасности нет, но Россию не устроит затягивание процесса

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дедлайна по консультациям о гарантиях безопасности нет, однако Москву абсолютно не устроит бесконечное затягивание процесса. Такое заявление во вторник, 11 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, каких-то четких дедлайнов здесь нет. Их, конечно, никто не ставит. Есть только позиция России о том, что нас не устроит бесконечное затягивание этого процесса», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, на какие сроки переговоров рассчитывает Москва, а также есть ли какие-то дедлайны для России в данном процессе.

Напомним, переговоры по гарантиям безопасности в рамках Совета Россия–НАТО пройдут в среду, 12 января. Российскую сторону на заседании представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.

Ранее, 11 января, состоялись первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе, которые продолжались примерно восьми часов. Как писал сайт kp.ru, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что эти переговоры были сложными, однако глубокими и конкретными.