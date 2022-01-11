Песков заявил, что общей картины для разговора Путина и Байдена пока нет Фото: REUTERS

Готовности к очередным переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на сегодняшний день нет. Такое заявление во вторник, 11 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указав на то, что после первого раунда обсуждения предложений Москвы по гарантиям безопасности нельзя составить общую картину диалога.

«Очевидно, пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Общая картина пока не составлена», - заявил представитель Кремля.

По его словам, на данный момент было бы «наивно полагать», что один раунд переговоров может дать «исчерпывающий результат». «Но повода для оптимизма пока не так много», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, днем ранее, 10 января, Песков также заявил, что договорённостей об очередном общении президентов России и США на данный момент нет. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что после завершения переговоров в Женеве по гарантиям безопасности в Европе, Москва поймет, «где стоит», после чего «будет понятно, как оценивать ситуацию дальше».