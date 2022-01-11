Песков заявил, что определение сроков вывода миротворцев - прерогатива Казахстана

Песков заявил, что Россия не может вмешиваться в принятие Казахстаном решения о сроках вывода из страны миротворцев ОДКБ. Фото: REUTERS

Россия не имеет права вмешиваться в определение сроков вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана. Об этом во вторник 11 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента Казахстана Токаева о том, когда миротворческие силы покинут эту страну.

«Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться», - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. Об этом он сказал во вторник 11 января. По словам Токаева, вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется ориентировочно 13 января. Процесс вывода миротворцев должен продлиться не более десяти дней, уточнил президент Казахстана.