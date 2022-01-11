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Политика11 января 2022 9:54

Зеленский заявил о готовности Украины договаривать по Донбассу в рамках саммита "четверки"

Украинский президент встретился с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский заявил о готовности Украины договаривать по Донбассу в рамках саммита "четверки"

Зеленский заявил о готовности Украины договаривать по Донбассу в рамках саммита "четверки"

Фото: REUTERS

Киев готов к необходимым решениям урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Украина и Франция). Такое заявление во вторник, 11 ноября, сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам совместной работы в рамках «нормандского формата». Украинский лидер поприветствовал усилия, которые партнёры продолжают прилагать для выполнения договорённостей, достигнутых во ходе Парижского саммита «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года.

«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырёх стран», - заявил украинский лидер.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал ситуацию вокруг Минских соглашений, отметив, что Москва находится в затруднительном положении, поскольку украинская сторона отказывается от диалога с ДНР и ЛНР.