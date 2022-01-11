Вывоз россиян из Алма-Аты возобновится 11 января 2022 на бортах Минобороны РФ

Вывоз россиян из Алма-Аты возобновится 11 января 2022 на прибывших бортах Минобороны Фото: REUTERS

Вывоз российских граждан из Казахстана возобновляется во вторник, 11 января, в связи с прибытием дополнительных военно-транспортных самолетов Минобороны России, а регистрация на рейсы в аэропорту Алма-Аты продолжается. Такое заявление сделали в Департаменте Ситуационно-кризисный центр МИД РФ со ссылкой на российское генконсульство в Алма-Ате.

«В связи с прибытием дополнительных военно-транспортных самолетов Минобороны 11 января возобновляется вывоз российских граждан. Регистрация на рейсы в международном аэропорту Алма-Аты продолжается», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 11 января, Генеральное консульство России в Казахстане сообщило о приостановке регистрации на эвакуационные рейсы для россиян из Алма-Аты. Дипломаты уточнили, что на данный момент мест для желающих вернуться на родину просто не осталось.

Напомним, ранее российские самолеты военно-транспортной авиации эвакуировали из Казахстана более 1,7 тысячи россиян и иностранцев.