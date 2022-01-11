В Group-IB рассказали, как мошенники обманывают инвесторов от имени Дурова Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аналитики компании Group-IB рассказали, что весной 2021 года в соцсетях началась масштабная фишинговая кампания, в которой преступники использовали имена известных бизнесменов, политиков или представителей узнаваемых брендов. При этом наиболее часто упоминался создатель Telegram Павел Дуров.

"Преступники, разрабатывающие эти шаблоны, подошли к задаче достаточно креативно, а столь широкая вариативность мошеннических сценариев в рамках этой схемы может свидетельствовать об ее успешности, что, в свою очередь, приведет к появлению новых сценариев обмана", - рассказал заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев в беседе с изданием Lenta.ru.

Отмечается, что в каждой легенде предлагался свой уникальный подход и техника заработка.

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