Песков назвал решение писателя Шендеровича уехать из России попыткой скрыться от суда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение писателя Виктора Шендеровича* покинуть Россию является попыткой скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонентов, Такое заявление во вторник, 11 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что такие обстоятельства не могут быть связаны с объявлением журналиста иностранным агентом.

«Потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем, поэтому это не может быть связано с этим», - заявил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что в свое время писатель «совершил какие-то или высказывания, или публикации» с определёнными заявлениями, которые на сегодняшний день оспариваются в суде.

«По всей видимости, просто попытка скрыться от, в данном случае, рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, сам Шендерович* заявил, что принял решение уехать из России из-за заявления юристов бизнесмена Евгения Пригожина о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета».

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